Organize suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi İzle

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Alınan yoğun güvenlik önlemleri

-Emniyetin dış görüntüsü

-Zanlılardan ele geçirilen suç aletleri

-Diğer detaylar



( İSTANBUL ) -- İki hafta önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kamuoyunda ‘Hacısüleymanoğulları’ olarak bilinen silahlı suç örgütü üyeleri, gözaltı işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliye’sine sevk edildi İSTANBUL



- Organize suç örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 19 zanlı bu sabah adliyeye sevk edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince iki hafta önce düzenlenen operasyonda, ‘Hacısüleymanoğulları’ olarak bilinen suç örgütüne mensup 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, zanlılardan 5’i savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakılmıştı. Geri kalan 19 şüpheli, iki hafta süren gözaltı işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliye’sine sevk edildi. Emniyetten adliyeye sevk olan zanlılar, ‘yağma’, ‘tehdit’, ‘silahla yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi 16 ayrı olayla suçlanıyor. Öte yandan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hacısüleymanoğulları olarak bilinen suç örgütü mensuplarının üzerlerinde ve adreslerinde ele geçirilen suç unsurlarını basın mensuplarıyla paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde bulunan şubenin giriş katındaki sergide, 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 adet tabanca mermisi, 311 adet av tüfeği fişek yer alıyor. (SK- ÖY-

