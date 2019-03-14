Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Organize suç örgütü operasyonu - İSTANBUL İzle

Organize suç örgütü operasyonu - İSTANBUL İzle

- Gözaltına alınan zanlılar İstanbul 'daki organize suç örgütü operasyonu - Elebaşılığını tutuklu Emrah S'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve elebaşılığını "Arap Emrah" lakaplı tutuklu Emrah S'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Ayrıca operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen silah ve mermiler basın mensuplarına sergilendi.

Suç Örgütü Operasyonu Suç Örgütü Mermi Basın Mensupları Trol 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı