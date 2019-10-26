Organize suç örgütü operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan detaylar - Evlerde yapılan aramadan detaylar - Ele geçirilenlerin sergilenmesi İstanbul 'da organize suç örgütü operasyonu - Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ekim'de Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 havalı tüfek, 139 fişek, 76 kartuş, muşta ve çelik yelek ele geçirildi.Ekipler yaptıkları araştırmada 9 şüphelinin, 3 Mart'ta Arnavutköy'de minibüsçüler ile korsan taksiciler arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından tutuklanan 12 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edildi.Gözaltındaki 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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