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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Organize suç örgütü operasyonu - İSTANBUL

Organize suç örgütü operasyonu - İSTANBUL

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması İstanbul 'da organize suç örgütü operasyonu - Operasyonda, iki kişinin yaralanması olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da organize suç örgütü operasyonunda, silahlı saldırı sonucu 2 kişiyi yaraladıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık'ta Eyüpsultan'da seyir halindeki bir araca düzenlenen ve Çağdaş G. ile Mustafa T'nin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.Ekipler, yaralanan kişilerin elebaşılığını Emrah S'nin, saldırıyı gerçekleştiren zanlıların ise aralarında husumet bulunan elebaşılığını Volkan R'nin yaptığı organize suç örgütüne üye olduklarını tespit etti.Soruşturma kapsamında Beykoz'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren Haktan K, Mertcan O. ve Baran A'yı gözaltına aldı.Adreste yapılan aramalarda, saldırıda kullanıldığı belirlenen 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların ilk ifadelerinde, silahlı saldırıyı, karşı grubun 16 Aralık'ta Sultangazi'de kendilerine yönelik düzenlediği silahlı saldırıda olay yerinden geçen Bülent Panti'nin vurularak öldürülmesi üzerine gerçekleştirdiklerini anlattığı öğrenildi. - Adliye önündeki silahlı kavganın taraflarıİki grup arasında 21 Eylül 2017'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde silahlı kavga yaşanmış ve bir kişi silahla vurularak yaralanmıştı. Olay sonrası düzenlenen operasyonda, Emrah S'nin grubundan 16 kişi yakalanmıştı. Çalışmalar kapsamında, 20 Ocak 2018'de düzenlenen ikinci operasyonda ise Volkan R'yle birlikte hareket eden 7 kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

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