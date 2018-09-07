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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Organize suç örgütü operasyonu - İSTANBUL

Organize suç örgütü operasyonu - İSTANBUL

- İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu - Operasyondan detaylar İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu - Operasyonda 15 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 15 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem E'nin elebaşı olduğu belirtilen suç örgütünün kumar, yağma, gasp, haraç ve tehdit başta olmak üzere birçok olaya karıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul , Muğla, Çorum ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 94 mermi, 128 kredi ve banka kartı ile 89 hesap cüzdanı bulundu.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Bu arada, başka bir suç örgütüne bağlı alt grup olduğu belirtilen yapılanmaya yönelik geçmişte düzenlenen operasyonlarda da birçok kişinin gözaltına alındığı ve adreslerinde kaleşnikof tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi bulunduğu öğrenildi.

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