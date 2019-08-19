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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Organize Sanayi Bölgesi’nin merkezinde bomba bulundu

Organize Sanayi Bölgesi’nin merkezinde bomba bulundu

- Bomba imha uzmanlarının çalışması

Bomba İmha Uzmanları Polis Ekipleri Servis Şoförü El Yapımı Bomba Yangın Tüpü 

-- Güvenlik önlemleri
-- Detay

( KOCAELİ - 2) KOCAELİ

- Uluslararası birçok sanayi kuruluşunun yer aldığı Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan boş bir arazide 4 adet el yapımı bomba bulundu. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi 1400. Sokak üzerindeki boş arazide 4 adet el yapımı bomba bulundu. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, 17.30 sıralarında boş arazide yürüyen bir servis şoförü Yüksek Gerilim Hattı’nın ayaklarında birbirine bağlı kablolar görünce durumdan şüphelenerek emniyet güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bomba imha uzmanlarına haber verdi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha uzmanları olay yerinde yaptığı inceleme de yangın tüpü bağlı 4 adet el yapımı bomba olduğunu tespit etti. Bomba imha uzmanları 1.5 saat süren çalışma sonrası direğe bağlı şekilde bulunan bombaları çıkartarak incelemek üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Binlerce insanın çalıştığı sanayi kuruluşlarının ortasında bulunan 4 adet el yapımı bombanın kim ya da kimler tarafından konulduğunu belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (SK-
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