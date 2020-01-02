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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Organize Sanayi Bölgesi’nde cep telefonu hırsızlığı kamerada

Organize Sanayi Bölgesi’nde cep telefonu hırsızlığı kamerada

-Güvenlik kamerası-

İkitelli Kamera Gesi Hırsız Cep Telefonu 

-Şahsın gelmesi
-İçeride dolanması
-Telefonu çalması
-Uzaklaşması

( İSTANBUL - ÖZEL)- İkitelli’de bir şahıs iş yerinden cep telefonu çalarak kayıplara karıştı İSTANBUL

- İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde bir şahıs, reklam malzemeleri yapan iş yerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bir şahıs reklam malzemeleri yapan bir iş yerine geldi. Bir süre içeride dolanan şahıs etrafı kolaçan etti. Çalışanların öğle arasında olduğunu fark eden şahıs, kamyonetin yanındaki tezgahın üstünde duran cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Telefonu cebine koyan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi kaçarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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