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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Organik yılbaşı hindileri görücüye çıktı İzle

Organik yılbaşı hindileri görücüye çıktı İzle

Hindi çiftliğinden detay

Emekli Öğretmen Yılbaşı Öğretmen Kırmızı Et Yeni Yıl 

-Çiftlik sahibi Timur Eyrice'nin konuşması
-Yılbaşı için hazırlanan hindilerden detay

( IĞDIR )- Hindi yetiştiricisi Timur Eyrice:"Küçükleri 100, büyükleri ise 150 TL arasında satıyorum. Şimdiye kadar 50 tane hindi sattım" IĞDIR

- Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi Taşburun köyünde organik hindi çiftliği kuruldu. 72 yaşındaki emekli öğretmen Timur Eyrice’nin, Ağrı Dağı eteklerinde kendi imkanlarıyla yetiştirdiği hindiler yılbaşı sofralarını süsleyecek. Geniş bir arazi üzerine kurduğu organik hindi çiftliğinde doğal yöntemlerle yetiştirdiği hindileri yeni yılda satışa sunmaya hazırlanan Timur Eyrice, “çalışmayı çok sevdiğim ve ülkeye katkı olsun diye hindi yetiştiriciliğine başladım. Çalışmayan insanın hiçbir kıymeti yoktur. Her insan ölene kadar çalışması gerekir. Bir bireyin vatan ve milletine faydalı olması için üretmesi lazım. Bende bu düşünceye sahip olduğum için hindi yetiştiriciliğine başladım. Yem ve diğer bakım malzemeleri iki katı artmasına rağmen pişman değilim. Üretip ve yetiştirdiğime çok memnunum” dedi.
“Kar zarar önemli değil başarabilmek önemli” Eyrice, “Yılbaşının yaklaşmasıyla hindileri satışa çıkaracağım. Benim yaşımda bir insan için 700 hindiyi bugüne çıkarmak baya zor bir iştir. Son 4 aydır da bir yardımcı tutarak hindi civcivlerini 60 dönümlük arazide yonca otlattıktan sonra besiye bıraktık. Bu hindilerin tanesi bana 113 TL’ye mal olmuştur. Küçükleri 100, büyükleri ise 150 TL arasında satıyorum. Şimdiye kadar 50 tane hindi sattım. Maddi olarak kar edeceğim yok. Şuan yılbaşını bekliyorum, kısmet olursa bütün hindileri satmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Organik hindi etinin Lösemi hastalığına iyi geldiğini belirten Eyrice, “hindi eti Lösemi hastalığına karşı büyük bir ilaçtır. Yılda 5 defa organik hindi eti yiyen insanlar kolay kolay Lösemi hastası olmaz. Aynı zamanda kırmızı etin yerini dolduracak güçte vitaminlere sahiptir. Ben hindi işine girmeden öncede yılda 5 defa hindi eti tüketiyordum. Şu anda bile kırmızı et yerine hindi eti tüketiyorum” ifadelerini kullandı. (ET-Y)
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