Organik ıspanak ilgi görüyor İzle

-ISPANAK ÜRETİCİSİ ALİ ERTEKİN İLE RÖPORTAJ

-ISPANAK MÜŞTERİLERİNİN ALIŞ VERİŞ GÖRÜNTÜLERİ

-ISPANAK MÜŞTERİSİ TÜLAY AKSU İLE RÖPORTAJ

-SİMAV HALK PAZARI GÖRÜNTÜLERİ

-ISPANAK ÜRETİCİSİ NURŞEN ERTEKİN İLE RÖPORTAJ

-ISPANAK MÜŞTERİLERİNİN ALIŞ VERİŞ GÖRÜNTÜLERİ



( KÜTAHYA )-Kendi ürettiği ıspanağı çiğ çiğ yedi KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesindeki halk pazarında satılan organik ıspanaklar yoğun ilgi görüyor. Simav’a bağlı Gökçeler köyünde ıspanak yetiştiren üretici Ali Ertekin, "Kendi yetiştirdiğimiz ıspanaklarımızı elimizle dikimini yapıyoruz. Makine kullanımı ve ilaçlama yapmıyoruz. Çapa yaparak içindeki otları temizliyoruz, kazımı ve kesimini de elimizle yapıyoruz” dedi Ispanak müşterisi Tülay Aksu, güvenilir satıcılardan sebze aldıklarını belirtti.

Aksu, “Ispanak Simav’da yenilir, ıspanak yemek isteyenler Simav’a gelip alsınlar” ifadelerini kullandı. Ispanak üreticisi Nurşen Ertekin, "Ispanağı çapa yaparak yabani otlarından temizliyoruz. Kendi üretimimiz olan ıspanak tarlasında hayvansal gübre kullanıyoruz. Organik olan sebzelerimizi gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz, Simav ıspanağında ilaçlama yapılmıyor ” diye konuştu.

Bu arada, Simav Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kontrol edilen köy ürünlerinin sağlığa zararlı olmadığı görüldü.





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