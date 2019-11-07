Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Organik ıspanak ilgi görüyor İzle

Organik ıspanak ilgi görüyor İzle

SİMAV HALK PAZARI GÖRÜNTÜLERİ

Gübre Halk Pazarı Hayvan Trol 

-ISPANAK ÜRETİCİSİ ALİ ERTEKİN İLE RÖPORTAJ
-ISPANAK MÜŞTERİLERİNİN ALIŞ VERİŞ GÖRÜNTÜLERİ
-ISPANAK MÜŞTERİSİ TÜLAY AKSU İLE RÖPORTAJ
-SİMAV HALK PAZARI GÖRÜNTÜLERİ
-ISPANAK ÜRETİCİSİ NURŞEN ERTEKİN İLE RÖPORTAJ
-ISPANAK MÜŞTERİLERİNİN ALIŞ VERİŞ GÖRÜNTÜLERİ

( KÜTAHYA )-Kendi ürettiği ıspanağı çiğ çiğ yedi KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesindeki halk pazarında satılan organik ıspanaklar yoğun ilgi görüyor. Simav’a bağlı Gökçeler köyünde ıspanak yetiştiren üretici Ali Ertekin, "Kendi yetiştirdiğimiz ıspanaklarımızı elimizle dikimini yapıyoruz. Makine kullanımı ve ilaçlama yapmıyoruz. Çapa yaparak içindeki otları temizliyoruz, kazımı ve kesimini de elimizle yapıyoruz” dedi Ispanak müşterisi Tülay Aksu, güvenilir satıcılardan sebze aldıklarını belirtti.
Aksu, “Ispanak Simav’da yenilir, ıspanak yemek isteyenler Simav’a gelip alsınlar” ifadelerini kullandı. Ispanak üreticisi Nurşen Ertekin, "Ispanağı çapa yaparak yabani otlarından temizliyoruz. Kendi üretimimiz olan ıspanak tarlasında hayvansal gübre kullanıyoruz. Organik olan sebzelerimizi gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz, Simav ıspanağında ilaçlama yapılmıyor ” diye konuştu.
Bu arada, Simav Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kontrol edilen köy ürünlerinin sağlığa zararlı olmadığı görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı