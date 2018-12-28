Organ bağışçısı, doktor ve hasta aynı sahnede



- Organ nakilli hasta, nakli yapan doktor ve organ bağışçılarından oluşan müzik grubu olan Korneanın Sesi, 100’ncü konserinde, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki sanatseverler ile buluştu. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Aşık Veysel ve Neşet Ertaş Gecesi’nde, organ bağış standı da kuruldu. Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Sait Eğrilmez ile kornea nakli yaptığı TRT Ses Yarışması Birincisi Cem Cansız tarafından kurulan; organ bağışçısı müzisyenler Dr. Çağlayan Hergül, Mazlum Acar, Senem Ersin Genç, Özgün Düzgün ve Miraç Yılmaz’ın da yer aldığı "Korneanın Sesi" grubu, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’ndeki 100’üncü konserinde müzikseverlerle buluştu. Gecede, Aşık Veysel ve Neşet Ertaş’tan türküler seslendiren grup, hikayelerini de paylaşarak organ bağışı ve kornea nakli konusunda farkındalık oluşturdu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte, organ bağışı yapmak isteyenler için de stant açıldı. "Organ bağışı çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, yaptığı konuşmada, "Ülkemizin en çok kornea nakli yapılan beş göz bankasından birinin Tıbbi Müdürü olan Prof. Dr. Sait Eğrilmez, sanatçı kimliğe de sahip çok değerli bir bilim insanı. Hayatına ışık olduğu sanatçı bir hastasıyla ve organ bağışçısı müzisyenlerle kurduğu ‘Korneanın Sesi’ grubu, aynı zamanda organ nakli bekleyen binlerce hastanın da sesidir. Bu anlamlı gece için kendilerine teşekkür ediyor, organ bağışı çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Sait Eğrilmez de, "Bugün 100'üncü konserimizi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız organ bağışının çok değerli bir şey olduğunu anlatmak. Ben Türkiye'de organ bekleyen kişi kalmadığı güne kadar bu konserlerimi sürdüreceğim" diye konuştu.

Sanatçı Cem Cansız ise şu ifadelere yer verdi: "Söylediğimiz türkülerle organ naklinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Burada bağışlanan organlardan bir kişi faydalansa bunun mutluluğunu yaşıyorum. Konserler sayesinde çok güzel insanlar tanıdık." (HG-Y)

