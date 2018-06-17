- Ordu yeni bir caddeye kavuştu



- Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinin en büyük caddesi Süleyman Felek Caddesi’ni trafiğe kapattı. Altınordu ilçesi son derece modern ve konforlu bir caddeye kavuştu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, projenin bayramdan sonra tamamlanarak açışının yapılacağını söyledi.



Başkan Yılmaz, “Yalı (Aziziye) Camii ile Zübeyde Hanım Caddesi- Ada Fırını arasındaki alanı kapsayan proje kapsamında mevcut cadde trafiğe kapatılarak yayalaştırma yapılması ve cadde üzerindeki binaların cephelerinde giydirme yapıldı. yaklaşık 12 bin metrekare ve 700 metre uzunluğundaki alanda toplamda 115 adet binada cephe iyileştirmesi yapıldı” dedi.

(MAK-MAY-

