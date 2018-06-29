Ordu’ya yeni çevre yolu

-Enver Yılmaz'ın açıklaması



( ORDU -HD)- Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafiği rahatlatmak için yeni bir çevre yolunu hizmete geçirmeye hazırlanıyor ORDU



- Ordu Büyükşehir Belediyesi, nüfus artışıyla birlikte araç sayısının da hızla arttığı Altınordu ilçesinde trafik yükünü hafifletmek için açtığı yeni çevre yolunu hizmete sunuyor. Sıcak asfalt çalışmalarının başladığı Polatlı Şehitleri Caddesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Enver Yılmaz, “Yeni güzergâhla birlikte Ulubey yönünden gelen araçlar, şehir trafiğine girmeden Polatlı Şehitleri Caddesi üzerinden Bucak Mahallesi ve Şarkiye Mahallesi’ne direkt ulaşabilecek” dedi.

3 mahalleyi direkt birbirine bağlıyor Altınordu’da nüfus yoğunluğuna bağlı olarak artan araç trafiğini en aza indirmek için daha önce kavşak düzenlemeleri ve birçok alternatif bulvarı sıfırdan hizmete sunan Ordu Büyükşehir Belediyesi, yine bir ilke imza atıyor. Ulubey karayolunu Şahincili ve Bucak Mahallesi üzerinden doğrudan Şarkiye Mahallesi’ne bağlayan alternatif güzergâhın son kısmında altyapı tamamlandı ve sıcak asfalt çalışmaları başladı.

İki gün içerisinde ulaşıma açılıyor Polatlı Şehitleri Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Enver Yılmaz, yeni güzergâhın iki gün içerisinde tamamlanarak araç trafiğine açılacağını söyledi.



Başkan Yılmaz, “Polatlı Şehitleri Caddemiz, Altınordu ilçemizin en önemli akslarından biri olacak. Orsan mevkii ile Şahincili Mahallesi Devlet Hastanesi üzerinden, Bucak Mahallesi ve Şarkiye Mahallesi’ne bağlanacak yeni yolla birlikte trafik ciddi bir şekilde rahatlayacak. Yaklaşık 3,5 km’lik güzergâh Büyükşehir ile yeniden oluşturuldu” diye konuştu.

Şehir merkezinin 4. alternatif yolu olacak Yeni güzergâhta tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Enver Yılmaz, “Bu yolumuzla birlikte Altınordu’muz dördüncü alternatif yoluna kavuşmuş oldu. Bu güzergâh aktif hâle geldiğinde özellikle şehir içerisindeki trafikte ciddi bir rahatlama oluşacak. Çünkü nüfusumuzun ciddi bölümünü oluşturan Şahincili Mahallesi, Şirinevler Mahallesi ve Bucak Mahallesi’nin tüm büyük konutların ve yerleşim yerlerinin olduğu alanın hem Karadeniz sahil yolunu hem de Orsan mevkiinden çıkışını gerçekleştirdiğimiz bir alan oldu. Yeni güzergâh, artık konut alanı olan Devlet Hastanesinin üzeri, Bucak Mahallesi, Şahincili ve Şirinevler Mahallesi’nin üst kesimlerindeki nüfusun ulaşımını, rahat ve konforlu hâle getirecek. Başta Genel Sekreterimiz olmak üzere, bu önemli çalışmadan dolayı tüm Ulaşım Dairesi ekiplerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.



