Ordu’ya ‘Ters Ev’...150 metrekare alana kurulan Ters Ev ile turizm potansiyelinin arttırılması bekleniyor

-Ters evden detaylar

-Başkan Engin Tekinta? ile röportaj

-Evin içerisindeki çalışmalardan detaylar



( ORDU ) ORDU



- Ordu’da yurt içi ve yurt dışında emsalleri bulunan ve insanların ilgisini çeken ‘Ters Ev Projesi’nin inşaatı sürüyor. Toplamda 150 metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilecek olan proje Karadeniz bölgesinde ilk olacak. 30x20 metre alanda ve radyal temele ankraj uygulaması üzerine farklı açılarda iki yöne eğim verilerek inşa edilen proje, iki kattan oluşacak. “Turizm maksatlı bir proje” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu’nun birçok alanda turizm açısından yeni bir gelişim sağlamaya devam ettiğini, bunların içerisinde en önemli bir projelerden birisinin de ‘Ters Ev’ projesi olduğunu belirtti.

Ters Ev’in, Ordu’ya en yakın örneğinin Gürcistan Batum’da bulunduğunu ifade eden Başkan Tekintaş, “İçeride her şey ters görülecek. Turizm maksatlı bir proje. Amacımız burada bir görselin nasıl sunulabileceğini ve bir evin ters olarak nasıl inşa edilebileceğini göstermek. Hem gelenlerin ziyaret etmesi, hem de çevresi ile birlikte bir oturma ve misafirlerin ağırlandığı bir mekana dönüştürmek istiyoruz” dedi.

“Projede sona doğru yaklaşılıyor” Başkan Tekintaş, projede çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bir hafta sonra inşallah içerideki tüm işlemler bitecek ve ağır ağır montajlara geçilmeye başlanacak. Dışarıda da kaplamalar devam ediyor. Giriş bahçesinin dahil her şeyin ters olduğunu, araçların ters asılı olduğunu göreceğimiz bir proje. Hayata geçtikten sonra inşallah daha çok ilgiyi göreceğini umuyoruz.” Son yıllarda artan turizm faaliyetlerine katkı sağlamak ve yeni bir ziyaret noktası oluşturmanın hedeflendiği projenin, Ordu turizmine önemli bir ivme kazandırması, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

