Ordu sahiline mimarlardan tam not



- Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Rüsumat Sahil Düzenleme Projesi, 2017 yılında uygulanan En İyi Kentsel Tasarım/Peyzaj Çalışması seçilerek Türkiye Mimarlık Yıllığına girmeye hak kazandı. 131 proje arasından seçildi Arkitera Mimarlık Merkezinin hazırladığı ve Türkiye’de uygulanan en güzel projelerin yer aldığı Türkiye Mimarlık Yıllığı, yerli veya yabancı tasarımcılar tarafından son bir yılda yapımı tamamlanan projeleri değerlendirdi. Akademisyenler ve mesleğin önde gelen isimlerinden oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede 131 proje arasından 51 proje yıllığa girmek ve sergilenmek üzere seçildi. Ordu Büyükşehir Belediyesinin Altınordu ilçesinde hayata geçirdiği Rüsumat Sahil Düzenleme Projesi de kentsel tasarım ve peyzaj çalışması alanında en iyi proje seçilerek yıllığa girmeye hak kazandı. “Gurur verici bir başarı” Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetlerin ödülle taçlandırılmasının gurur verici olduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Ordu’muzu Karadeniz’in parlayan yıldızı ve ülkemizin en modern şehirlerinden biri hâline getirmek için yürüttüğümüz çalışmalar dikkat çekmeye devam ediyor. Bilindiği gibi daha önceden Perşembe ilçemizde yaptığımız kent meydanı, ‘Uygulanmış Proje Dalında’ ödüle layık görülmüştü. Şimdi de Altınordu’da hayata geçirdiğimiz Rüsumat Sahil Düzenleme Projesi, ‘En İyi Kentsel Tasarım/Peyzaj Çalışması’ seçilerek Türkiye Mimarlık Yıllığına girmeye hak kazandı. Hizmete sunduğumuz projelerin işin uzmanları tarafından takdir edilmesi, ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor” dedi.

Toplam uygulama alanı 30 bin 226 metrekare olan projede 2.4 metre genişliğinde 2 şeritli bisiklet yolu, 2.4 metre genişliğinde 3 şeritli koşu yolu, 9.5 metre genişliğinde kordon dolaşım alanı ve 1.5 metre genişliğinde merdiven oturma basamakları bulunuyor. Dinlenme, oturma ve fonksiyon bandını içeren 4.5 metre genişliğindeki alanda ise ağaç altı oturma birimleri, bisiklet parkı, sergi alanı, çocuk oyun alanı ve spor alanı yer alıyor. 2017 yılında inşaatı tamamlanan yapılar arasından seçilerek oluşturulan “Türkiye Mimarlık Yıllığı 2017”, 6-20 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da sergilenecek.

