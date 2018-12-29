Ordu’nun peri bacaları olarak anılan kayalıklar havadan görüntülendi

-Vatandaş röp.

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( ORDU ) ORDU



- Ordu'nun peri bacaları olarak anılan kayalıklar kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülere ev sahipliği yapıyor. Kabadüz ilçesi Dişkaya Mahallesinde bulunan ve peri bacalarına benzerliğiyle dikkat çeken Dişkaya kayalıkları yağan karla ayrı bir güzelliğe büründü. Mahallenin en üst zirve noktasında bulunan ve etrafı ormanlarla çevrili kayalıkları görmek isteyen ziyaretçiler rahatlıkla kayalıklara ulaşabiliyor. Dişkaya kayalıklarını görmek için gelenler hem doğal güzellikle mest oluyor, hem de bol bol fotoğraf çekiniyorlar.

