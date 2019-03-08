Ordu’nun ormanları kadın şeften soruluyor

-ormanlık alanda inceleme

-ormancılar ile görüntü

-genel görüntüler

-şef ile konuşma



( ORDU -ÖZEL) - Kadın orman şefi, kar-kış, yağmur-çamur demeden yürüttüğü mesleği ile hemcinslerine örnek oluyor ORDU



- Ordu’nun Fatsa ilçesinde görev yapan Orman İşletme Şefi Sevil Şen, sorumlu olduğu 55 bin hektarlık alanda, başarılı çalışmalara imza atıyor. Bütün ağaçları evladı gibi gören kadın orman şefi, kimi zaman zor şartlar altında yeşillik alanı korumak için mücadele veriyor. Fatsa Orman İşletme Şefliğinde görev yapan ve bölgede tek kadın orman mühendisi olmanın gururunu yaşayan 32 yaşındaki Sevil Şen, çalışma azmi ile örnek oluyor. 3 yıldır görev yaptığı Fatsa ilçesinde, 55 bin hektarlık alandan sorumlu olan Sevil Şef, çok sevdiği ağaçlar ile evlatları gibi yakından ilgileniyor. Orman yüksek mühendisi olmasının ardından Ordu’da görevine başlayan ve sorumlu olduğu bölgede yürüttüğü başarılı çalışmalar ile adından sıkça bahsettiren Şen, mesleğini çok sevdiğini, ormanlara kadın elinin değmesinden dolayı da mutlu olduğunu aktarıyor. 55 bin hektarlık alan ondan soruluyor, kimi zaman zor şartlar altında ‘yeşili’ korumaya çalışıyor Orman İşletme Şefi Sevil Şen, Fatsa ilçesi ile birlikte Çamaş ve Çatalpınar ilçelerinde de görevini yaptıklarını belirterek, “Bölgemde, 55 bin hektar alandan sorumluyum. Bunun 8 bin hektarı ormanlık alana tekâbül etmektedir. Fatsa ile birlikte Çamaş ve Çatalpınar bölgelerinde de görevimizi ifa ediyoruz. Kışın karda buzda yağmurda çamurda, yazın kavurucu sıcağın altında, yangınlarda ise ateş savaşçıları olarak yeşili arttırmak ve korumak için mücadelemize devam ediyoruz” dedi.

“Arazide olmak bu mesleğin mutfağı gibi” Şen, arazide çalışmanın kendisine huzur verdiğini anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu meslek sayesinde canlı objeye dokunup doğa ile iç içe olabiliyorum. Ben, büroda oturmak yerine sahada olmayı tercih ediyorum. Arazide bulunmak bu işin mutfağı olduğu için, bizim için çok daha önemli. Bu şekilde çok daha fazla tecrübe edinebiliyoruz. Elbette her zaman hava koşulları bu şekilde olmuyor. Zorlu çalışma şartlarında çalışıyoruz ama olabildiğince objeye dokunmak ve objeyi görerek müdahalede bulunmak bizim için çok daha önemli. Mesleğime, işin içine girdikten sonra, üniversite ve staj dönemim de daha çok ısındım. Birçok kişinin bulunamadığı temiz hava ve yeşilin içinde bulunmak gerçekten çok keyifli.” “Ormanları kadın eli değmiş gibi ilmek ilmek işliyoruz” Orman İşletme Şefi Sevil Şen, bu mesleğin kadınlar için oldukça keyifli ve eğlenceli olduğunu kaydederek, ormanları ilmek ilmek işlediklerini söyledi.



Meslek hayatı olan yaklaşık 9 yıldan bu yana sürekli erkek personeller ile çalıştığını ve şu ana kadar herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadığını dile getiren Şen, "Ben mesleklerde cinsiyet ayrımı yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Olaya, herkes her mesleği yapabilir diye bakıyorum. Benim için önemli olan mesai arkadaşlarımın bayan ya da erkek olması değil, görevimizi ne kadar verimli yapabildiğimizdir. Ben, mesai arkadaşlarımın erkek olması konusunda bir sıkıntı yaşamıyorum. Bu görevi sekiz-dokuz yıldır yapıyorum, genelde de hep erkek personel ağırlıklı çalıştım, şuana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım, bundan sonra da yaşayacağımızı düşünmüyorum. Meslekler cinsiyet üzerinden değil yaptığın işle alakalıdır. Orman mühendisliği kadınlar için zor değil hatta daha keyifli diyebilirim. Ormanları tabiri caizse bayan eli değmiş gibi ilmek ilmek işliyoruz” ifadelerine yer verdi. Orman ailesi, ağaçlar evlatları gibi Orman, arazi ve ağaçlar ile aralarında bağ olduğunun da altını çizen Şen, "Ormanda bulunan ağaçların hepsi bizim için canlı bir birey, biz böyle adlandırıyoruz. Burada bakım çalışmalarımızı yaparken hastalıklı bireylere, çatal kötü ve bozulmuş azman fertleri keserek yerine genetiği daha düzgün ağaçlar dikmeye çalışıyoruz. Bu işlemi ormana bakım yapmak için uyguluyoruz. Tabii ki tüm ağaçları evladımız gibi görüp birini dahi almak istemiyoruz ancak bu bakım işlemi yapmakla da görevli olan biz orman mühendisleridir. Bizler bu kesim işlemini yaparak görevimizi ifa etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Şen, doğanın yeşilliğini korumak adına herkesin daha tedbirli olması gerektiğini, özellikle anız yakma sonrası orman yangınlarının meydana gelebileceğini de hatırlattı.

