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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Ordu - Kabadüz karayolu çalışmaları havadan görüntülendi

Ordu - Kabadüz karayolu çalışmaları havadan görüntülendi

dron ile tünel girişli detay

Toprak Kayması 

-köprü inşaatı detay
-sanat yapıları yapımı detay

( ORDU - HD) ORDU

- Ordu Kabadüz arasındaki karayolunda yeni yol açma çalışmaları yeniden başladı.
Kış ayında karayolunda yaşanabilecek, toprak kayması ve heyelanların önüne geçmek için ekipler yeni yol açma çalışmalarını durdurmuştu. Baharla birlikte karayolunda ekipler çalışmalarına yeniden ağırlık verdi. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, karayolunda kış aylarında durdurulan çalışmaların yeniden başlatıldığını söyledi.

Karayolunda ekiplerin yeni yol açma çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Kaya, "Ordu-Kabadüz arasındaki karayolumuzun bir an önce tamamlanması bizim en büyük önceliğimizdir. Kış ayında karayolu üzerinde çalışmalar kış nedeniyle durmuştu. Ancak Melet Irmağı yatağında köprü ve tünel yapımı kış boyunca aralıksız devam etti. Şimdi ise karayolunda çalışmalar yeniden başladı.
Önümüzdeki günler içinde karayolundaki çalışmalar daha da hızlanacak" dedi.
(MB-SLH-
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