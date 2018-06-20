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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ordu-Giresun Havaalanı'nda Kılıçdaroğlu'nu bekleyen taksiciler ile polis arasında gerginlik Haberi

Ordu-Giresun Havaalanı'nda Kılıçdaroğlu'nu bekleyen taksiciler ile polis arasında gerginlik Haberi

- Taksicilerden ve yaşana gerginlik detay

Ayrımcılık Kooperatif Toplantı Basın Açıklaması Polis Ekipleri 

--Kılıçdaroğlu ve Kerim Aksu detay
--Taksilerin ayrılması

( GİRESUN ) GİRESUN

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ordu Havalimanı'na gelişi sırasında kendisini bekleyen Giresunlu taksiciler ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Alınan bilgiye göre, Giresun’da taksicilik yapan taksi kooperatifi üyeleri, havaalanından yolcu alamadıkları gerekçesi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için konvoy halinde Ordu-Giresun havaalanına geldiler. Burada Kılıçdaroğlu ile görüşmek isteyen taksiciler pankart açarken, pankarta polisler müdahale etti. Bu anlarda ise taksiciler ile polisler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından polis bazı taksicileri gözaltına aldı. Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu olayı sakinleştirmek için çaba sarfetti. Taksiciler adına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Giresun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Çeltik görüşerek hazırladıkları dosyayı verdi. Olayların yatışmasının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu , STK toplantısı için Ordu il merkezine geçti. Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ise yaşanan olaylara ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Başkan Aksu, “Ordu Giresun Havaalanı adını taşıyan bu alana 28 plakalı taksilerin alınmaması bir ayrımcılıktır. Bu haksızlığın giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. ‘Giresun taksicileri adalet istiyor. 28 plakalı taksilere bu havaalanı yasak. Sayın Genel Başkanım bu sorunu siz çözersiniz‘ şeklindeki pankartları açtılar diye esnafımızın engellenmesi doğru değil. Anlamsız bir arbede yaşandı. Genel Başkanımız taksicilerimizin yaşadığı bu haksızlığın giderilmesi için ilgili birimlerle görüşeceğini söylemiştir" dedi.

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