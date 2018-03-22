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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ordu Devlet Hastanesinde yangın paniği

Ordu Devlet Hastanesinde yangın paniği

yükselen dumanlardan görüntü

Yangın Paniği Sigara İzmariti Sigara Yükselen 

-Hastane
-ekiplerin müdahalesinden detaylar
-Vatandaşlarla röp.

( ORDU -EK) ORDU

- Ordu Devlet Hastanesinde öğle saatlerinde çıkan yangının sebebi belli oldu. Ordu Devlet Hastanesi’nin ek binasının zemin katında bulunan depoda bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, sigara izmariti atılması sonucu yangın merdivenin zemin bölümünde uygunsuz olarak depolanan malzemelerin tutuşması sonucu meydana geldiği belirlendi. Hastane yönetimi tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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