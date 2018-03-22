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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ordu Devlet Hastanesinde yangın paniği

Ordu Devlet Hastanesinde yangın paniği

Hastane

Yangın Paniği 

-ekiplerin müdahalesinden detaylar
-Vatandaşlarla röp.

( ORDU ) ORDU

- Ordu Devlet Hastanesinin ek binasının zemin katında bulunan bir depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Ordu Devlet Hastanesinin ek binasının zemin katında bulunan depoda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Depodan dumanlar yükselmesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu depodaki yangın söndürüldü. Depoda bulunan malzemeler dışarı çıkarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Hastanede çalışmalar normal seyrinde devam ediyor.
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