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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ordu Devlet Hastanesinde yangın Haberi

Ordu Devlet Hastanesinde yangın Haberi

- Ordu Devlet Hastanesi'nden detaylar - İl Sağlık Müdürü Ergün Yanmaz'ın açıklaması - İl Sağlık Müdürü Yanmaz: - "Hasta tahliyemiz olmadı. Öyle bir durum söz konusu değil. Etkilenen birimimiz yok"ORDU (AA) - Ordu Devlet Hastanesi Poliklinik binasının yangın merdiveni boşluğunda çıkan yangın söndürüldü.Hastanenin poliklinik binasında bulunan yangın merdiveni boşluğunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Personelin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.Görevliler, yangında zarar gören ve hastanenin kullanılmayan malzemeleri olan eşyaları dışarı çıkardı.İl Sağlık Müdürü Ergün Yanmaz, hastanede incelemede bulundu, ilgililerden yangına ilişkin bilgi aldı.Yanmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, poliklinik binası girişinin yanındaki yangın merdiveni çıkışında, merdiveninin bahçeye açılan kısmında olayın gerçekleştiğini belirterek, "Kesinlikle hizmet sunulan birimlerimizle alakası olmayan, tamamen zemin katta karton, kağıt muhteviyatı olan malzemelerin bulunduğu yer, depo alanı değil. Arkadaşlarımız değerlendirmesini yapacak. Bir sigara izmaritine bağlı olduğu söyleniyor." dedi.
Olay sırasında hasta tahliyesinin olmadığına dikkati çeken Yanmaz, "Öyle bir durum söz konusu değil. Etkilenen birimimiz yok. Klinik birimler, hizmet sunan birimler de çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.
Bazı basın organları ile sosyal medyada, hastaların tahliyesine ilişkin paylaşım yapıldığını, bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yanmaz, şunları kaydetti:"Kesinlikle hizmet sunduğumuz yataklı, tedavi veya poliklinik alanıyla irtibatı, bağlantısı olmayacak şekilde yangın merdiveni boşluğunun zemin katında bahçeye açılan kısmında sünger, plastik, karton muhteviyatı olan malzemelerin bulunduğu yerde sigaradan kaynaklanabileceği dile getirildi.
"Yanmaz, yangına ilişkin soruşturma başlatılacağını sözlerine ekledi.

Sosyal Medya Hastane Sigara İzmariti Sigara 

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