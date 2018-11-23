Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ordu'daki yeni terminal binasında sona doğru... Yeni yapılan terminal havadan görüntülendi

Ordu'daki yeni terminal binasında sona doğru... Yeni yapılan terminal havadan görüntülendi

Yeni terminal binasından drone ile çekilen detay görüntüler

( ORDU )- Terminal binası modern görünümüyle göz kamaştırıyor ORDU

Otobüs Terminali Şehirlerarası Otobüs Trafik Yoğunluğu Allah 


- Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde, çevre yolunun hemen kenarında yapımına başlanan şehirlerarası otobüs terminali inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Altınordu ilçe merkezinde kısıtlı bir alanda hizmet veren eski otogarın, günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle yapımına başlanan yeni otogarın çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kısa süre sonra tamamlanması planlanan projede çalışmalar hızlı bir şekilde devam ederken, terminal sayesinde kentin trafik yoğunluğunun da azalması hedefleniyor. Projenin kısa sürede tamamlanacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali Projesi’nde çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Projenin terminali çevreleyen duvar yapıları tamamlandı. Binanın tamamlanan bölümlerinde cephe camları takılıyor. Kalan kısımlarda ise çelik konstrüksiyon imalatları devam ediyor. İnşallah en kısa sürede projeyi tamamlayarak milletimizin ihtiyaç duyduğu model ve modern bir yapı inşa etmiş olacağız” şeklinde konuştu.
Başkan Tekintaş, toplam 22 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen proje ile kentin günlük ulaşım ihtiyacını sağlayan ilçe minibüslerinin de bir çatı altında toplanacağına dikkat çekerek, açıklamasını şöyle tamamladı: “Projenin hayata geçmesiyle kentte günlük trafik yoğunluğunu azaltılırken, şehirlerarası ulaşımda da modern bir tesisi kentimize kazandıracağız. Toplam 3 bin 177 metrekarelik alan üzerine inşa edilen projede, 8 adet kırsal terminal park alanı (ilçe minibüsü), 28 adet otobüs park alanı (şehirlerarası), 67 adet minibüs park alanı, 16 adet midibüs park alanı, 90 araçlık kapalı otopark, 54 araçlık açık otopark, 28 adet peron, 20 adet firma odası yer alacak.”
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı