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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ordu'daki uyuşturucu operasyonu İzle

Ordu'daki uyuşturucu operasyonu İzle

- - Zanlıların adliyeye getirilmesi - Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildiORDU (AA) - Ordu 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.Fatsa, Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin, Ünye Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Ünye Adliyesine sevk edildi.Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 25 Aralık'ta gerçekleşen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 36 MKE marka fişek ele geçirilmişti.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Aybaşı Trol 

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