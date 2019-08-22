Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ordu’daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü

Ordu’daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü

arşiv görüntüler

( ORDU )- Yaralılardan birisi hastanede öldü, olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin tedavisi sürüyor ORDU

Arazi Anlaşmazlığı Jandarma Silahlı Kavga Arazi Kavgası Cinayet 


- Ordu’nun Gölköy ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, yaralanan 4 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gölköy ilçesi Damarlı Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, tüfekle vurularak ağır yaralanan Cihat Çelenk, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı olayda Güner A., Cengiz Ç. ve Ferdi Ç.’nin ise tedavileri devam ediyor. 4 şüpheli gözaltına alındı Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Damarlı Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga olayına karıştığı iddia edilen 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı