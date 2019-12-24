Ordu’daki orman yangınları sürüyor

-İtfaiyeden detaylar

-Çalışmalardan detay

-Vatandaşların itfaiye ekiplerini eli ile beslemesi

-Mahalle muhtarı Mehmet Güler ile röp.

-Detaylar



( ORDU -ÖZEL)- Yoğun mesai sarf eden itfaiye ekiplerine vatandaşlarda şefkat eli- Çatalpınar ilçesinde 4 farklı bölgede çıkan orman yangını, ekipler tarafından müdahale altına alındı ORDU



- Karadeniz bölgesinde fırtına ve aşırı rüzgarlar nedeniyle çıkan orman yangınları, Ordu’nun çeşitli bölgelerinde kısmen devam ediyor. Ordu’da dün sabah saatlerinde başlayan ve halen devam eden fırtına ve şiddetli rüzgarlar hayatı olumsuz etkiliyor. Ordu’nun çok sayıda ilçelerinde ve farklı bölgelerde çıkan orman yangınları, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alınıyor. Çatalpınar ilçesinde Güneyce, Karahasan, Fırışlı, Kuşkayası olmak üzere toplam 4 farklı noktada çıkan orman yangınları itfaiye ekipleri ve Fatsa Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce vatandaşların da yardımıyla söndürülerek kontrol altına alınıyor. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine eliyle besliyor Çıkan yangınlara ara vermeden müdahale eden itfaiye ekipleri yoğun bir tempo ile çalışırken, vatandaşlar da geç saatlere kadar mücadele eden ekiplere gıda ve su takviyesinde bulunuyor. vatandaşlar, yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerini kendi elleriyle besleyerek şefkat gösteriyor. Karahasan Mahalle Muhtarı Mehmet Güler kendi bölgelerinde yaklaşık 3 dönümlük alanın zarar gördüğünü belirterek, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla yangının yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındığını söyledi.



Öte yandan, Ordu’nun farklı ilçelerinde de çeşitli bölgelerinde orman yangınlarının sürdüğü öğrenilirken, ekiplerin bu kapsamda mücadele ettiği öğrenildi. Ordu Valiliği’nden uyarı yapılmıştı Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbir alınması konusunda vatandaşları uyarırken, valilikten yapılan açıklamada ise bugün sabah saatleri itibariyle 11 ilçede, 22 farklı noktada yangın çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.



loading...