Ordu'daki kazada ölü sayısı 4’e çıktı

( ORDU )- Ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti ORDU
- Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç kızın da hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4’e çıktı. Dolunay Mahallesi Kutlukent Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Simay Yanık, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yanık'ın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.
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