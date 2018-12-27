Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ordu'daki Iraklı cinayetinin şüphelileri adliyede Haberi

Ordu'daki Iraklı cinayetinin şüphelileri adliyede Haberi

İki şüphelinin adliyeye getirilmesi

Polis Polis Ekipleri Cinayet Trol 

-Detaylar
-Arşiv Görüntüler

( ORDU )- Ordu’da, çöplükte parçalanmış şekilde cesedi bulunan Iraklı gencin katil zanlıları adliyeye sevk edildi ORDU - Ordu'da katı atık ve ayrıştırma tesisinde parçalanmış şekilde cesedi bulunan Iraklı genci öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi. Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde geçen Pazar günü katı atık ve ayrıştırma tesisinde bulunan parçalanmış cesedin cinayet şüphelilerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Irak uyruklu 16 yaşındaki Hussein Kalaf Abdulameer Marzoq’u öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınan Irak uyruklu ve isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheliden 2'si, sağlık kontrolleri ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Ordu'ya 2 buçuk yıl önce gelen ve 4 çocuklu ailenin en büyük evlatları olan Husseın Kalaf Abdulameer Marzoq'un, top oynamak için evden çıktığı bilinirken, 2 şüphelinin adliyedeki, 2 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor. Cinayetin, bir evin banyosunda işlendiği ileri sürülürken, polis ekipleri, olayla alakalı çalışmalarını sürdürüyor.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı