Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Ordu'daki doğalgaz patlaması sonucu 2 evde hasar meydana geldi

Ordu'daki doğalgaz patlaması sonucu 2 evde hasar meydana geldi

ALEVLERİN YÜKSELMESİ

Doğalgaz Tahkikat Jandarma Boru Hattı Doğalgaz Patlaması 

-OLAY YERİ GÖRÜNTÜLER
-KAYMAKAM GÜNEY RÖPORTAJ
-BAŞKAN RÖPORTAJ
-VATANDAŞLAR İLE RÖPORTAJ
-OLAY SONRASI GENEL GÖRÜNTÜLER

( ORDU )- Fatsa ilçesine birkaç gün doğal gaz verilemeyecek ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesi Yazkonağı Mahallesi’nde meydana gelen doğal gaz ana boru hattı patlamasında iki evde hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda BOTAŞ'a ait ana doğal gaz boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay bölgesinde bulunan iki ev hasar alırken, olayın yaşandığı bölgede ise yaklaşık 5 metrelik bir çukur oluştu.Olay bölgesine gelen Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Tanrısevdi incelemelerde bulunurken, yetkililerden ise bilgi aldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bulurken vatandaşlar ise bölgeye yanaştırılmadı.Olay yerinde inceleme sonrası konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Bugün ilçemizde sebebini henüz bilemediğimiz bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Yaptığımız tahkikatlar sonucu boru hattına dair herhangi bir müdahale edilmesi söz konusu olmadığını gözlemledik. Şu an itibarıyla herhangi bir can kaybımız yok. Olayın olduğu alanda sadece çevrede oturan vatandaşlarımız patlamanın etkisiyle kısa süreli bir panik yaşamışlar. Oluşan basınçla beraber çevremizdeki bazı evler zarar gördü. Olayın başladığı andan itibaren Ordu Büyükşehir Belediyesi, jandarma ve emniyet ekiplerimizle beraber gereken tedbirlerimizi aldık. Çarşamba'dan yola çıkan BOTAŞ'a bağlı ekiplerimizin inceleme sonucunda oluşan patlamanın nedeni daha da netlik kazanacaktır" dedi.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Şu anda gaz kesimi konusunda BOTAŞ'a bağlı ekiplerimiz müdahale ederek gerekli çalışmaları yapacaklardır. Yaşanılan patlama çevrede ciddi bir zarara yol açmış. Toprakların çevreye uçması olayın boyutunu gözler önüne seriyor" diye konuştu.
Fatsa’da doğal gaz kesintisi yaşayacakYaşanılan olay sonrası ise Fatsa ilçesine giden ana boru hattında oluşan hasar nedeniyle Fatsa'ya birkaç gün doğal gaz verilemeyeceği öğrenilirken, ekiplerin kısa sürede çalışmalarını bitirmesinin ardından gazın tekrar açılacağı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı