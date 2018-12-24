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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ordu'daki cesedin kimliği belirlendi Haberi

Ordu'daki cesedin kimliği belirlendi Haberi

olay yeri görüntüsü

Urus 

-gencin fotoğrafı

( ORDU )- Çöplükte bulunan parçalanmış cesedin Irak uyruklu 16 yaşındaki çocuğa ait olduğu belirlenirken, 3 şüpheli gözaltına alındı ORDU

- Ordu'da, katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp getiren tırda bulunan parçalanmış erkek cesedinin Irak uyruklu 16 yaşındaki çocuğa ait olduğu belirlendi. Olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde bulunan katı atık ve ayrıştırma tesisine getirilen tırda bulunmuş erkek cesedinin kimliği, yapılan çalışmaların ardından belirlendi. Cesedin, 16 yaşındaki Hussein Kalaf Abdulameer Marzoq’a ait olduğu, Cumartesi akşam eve geri dönmediği ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları geniş çaplı soruşturmanın ardından 3 Irak uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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