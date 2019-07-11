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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ordu’da yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

Ordu’da yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

Yanan evden detaylar

Doğalgaz Çatı Katı Hastane Tahkikat Polis Ekipleri 

-Ekiplerin müdahale etmesi
-Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ile röp.
-Detay görüntüler

( ORDU ) ORDU

- Ordu’da yıldırım düşen bir evin çatı katında yangın çıktı. Ordu genelinde şiddetli sağanakla birlikte görülen şiddetli gök gürültüsü ve şimşek, hayatı olumsuz etkiledi. Buna bağlı olarak, Taşbaşı Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir eve yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet ettiği evin çatı katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri, polis, doğalgaz ve YEDAŞ ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yağışın beklendiğini söyledi.

Sağanağa karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve gerekli bölgelerde çalışmaların yapıldığını ifade eden Başkan Tören, kent merkezinde küçük çaplı taşkınlıklar olduğunu, yangın dışında herhangi bir ciddi olayın yaşanmadığını söyledi.

Ekiplerin teyakkuzda olduğuna dikkat çeken Başkan Tören, can kaybının olmamasının teselli edici olduğunu söyledi.

Yangın nedeniyle fenalaşan yaşlı bir kadın 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir hastaneye götürülürken, polis ekipleri yangınla alakalı tahkikat başlattı.
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