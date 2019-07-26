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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

- Ünye Adliyesi'nden detaylar - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - Ünye ilçesinde gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildiORDU (AA) - Ordu 'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yapılan fiziki takip sonucu Vezir G, Hülya G. ve Orhan T. gözaltına alındı.Şahısların evlerinde yapılan aramada, 2 kilo 79 gram skunk madde uyuşturucu ile 500 adet sentetik hap madde ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

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