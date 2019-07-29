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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ordu’da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

( ORDU ) ORDU

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 


- Ordu’nun Altınordu ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa A. idaresindeki 34 KK 1105 plakalı otomobil ile Sunay A. idaresindeki 52 TC 937 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar etrafa savrulurken, sürücüler ile birlikte Gülay S. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Kazanın şiddetiyle etrafa savrulana araçlar kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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