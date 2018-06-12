Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Ordu’da TOKİ’nin 120 konutu satışa çıktı

Ordu’da TOKİ’nin 120 konutu satışa çıktı

Konutlardan ve örnek daireden detaylar

( ORDU ) ORDU

Başvuru Dilekçesi Konut Projesi Dell Toplantı Urus 


- Ordu Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Altınordu ilçesi eski kamyon garajında yapılan prestij konut projesindeki 120 daire, Büyükşehir Belediyesi tarafından açık teklif (artırma) usulüyle satışa sunuldu. 27-28 Haziran 2018’de ihale yapılacak 17 adet 1+1, 26 adet 2+1 ve 77 adet 3+1 dairenin satışıyla ilgili detaylı bilgi içeren satış duyurusuyla birlikte satılacak dairelerin konumu, özellikleri ve satış fiyatı gibi bilgilerin yer aldığı bir liste yayınlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi merkez yerleşkesi encümen toplantı salonunda yapılacak ihale kapsamında, listedeki 1-50 sıra numaralı dairelerin satışı, 27.06.2018 Çarşamba günü saat 14.00’ten itibaren 3’er dakika ara ile, 51-120 sıra numaralı dairelerin satışı ise 28.06.2018 Perşembe günü saat 14.00’ten itibaren 3’er dakika ara ile yapılacak. Son başvuru tarihi 26 Haziran 2018 İhaleye katılmak isteyenler şartname ve eklerini İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100 TL bedelle satın alabilecek. İstekliler istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne 26.06.2018 tarihinde saat 17.00’ye kadar teslim edecek. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İstenilen belgelerin posta ile gönderilmesi hâlinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşan başvurular kabul edilip, postadaki gecikmeler mazeret olarak kabul edilmeyecek. Örnek daire hazır Vatandaşlar arzu edildiği takdirde 3+1 örnek daireyi gezerek satışı yapılacak daireler hakkında fikir edinebilecek.
İlgili Foto Galeriler
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Mehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes AldırmıyorMehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes Aldırmıyor
'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı