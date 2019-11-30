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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ordu’da silahlı kavga: İki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Ordu’da silahlı kavga: İki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Hastane tabelasından detaylar

Hastane Silahlı Kavga Ağır Yaralı 

-Ambulanslardan ve bölgeden detay görüntüler
-Polis araçlarından detaylar

( ORDU )- Muhtarlık seçimlerinden kaldığı iddia edilen husumetin kavgaya dönüşmesi sonucu iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralı ORDU

- Ordu’nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucu kardeşlerden 1'i öldü, 1’i de ağır yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Beşpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 ailenin gençleri arasında geçmişten gelen husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Durmuş E. isimli şahıs, H. ve Muhammet Bayraktar (22) isimli kardeşleri tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Yaralılardan Muhammet Bayraktar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölköy Devlet Hastanesi’ne, kardeşi H. Bayraktar ise Ordu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Muhammet Bayraktar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kardeşinin ise Ordu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor. Öte yandan aileler arasındaki husumetin, muhtarlık seçimlerinden kaldığı iddia edilirken, olayı gerçekleştiren Durmuş E.’nin ise mahallenin eski muhtarının oğlu olduğu bilgisine ulaşıldı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Durmuş E.’nin işlemleri devam ederken, konuyla alakalı soruşturma sürüyor. (SK
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