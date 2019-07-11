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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ordu’da şiddetli yağış ve fırtına

Ordu’da şiddetli yağış ve fırtına

Yağmur yağışından görüntüler

Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Elektrik Kesintisi Aşırı Yağış 

-Şimşek ve gök gürültüsü
-Vatandaşların yağmurdan korunmaya çalışması ve dükkanların önüne temizlemesi

( ORDU ) ORDU

- Ordu'da yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, çakan şimşekler vatandaşları tedirgin etti. Ordu'da aniden başlayan sağanak yağış, yollarda ve bazı yerlerde su birikintileri oluşturdu. Şiddetli sağanakla birlikte art arda çakan şimşekler insanları tedirgin etti. Bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanırken, yetkililer aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Yaklaşık 30 dakika etkisini sürdüren yağmur, ardından şiddetini azalttı. Şiddetli yağışlar sonrası kayganlaşan yollar ise sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde yağış nedeniyle yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Meteoroloji uyarıda bulunmuştu Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren il genelinde beklenen aşırı yağışlar, fırtına ve dolu yağışlarına karşı oluşabilecek su baskınları, çatı uçmaları, taşkın, ağaç ve direklerin devrilmesi olaylarına karşı tedbir alınması gerektiği yönünde uyarı yapılmıştı.
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