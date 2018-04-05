Ordu’da ‘Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Formu' yapıldı Haberi

-Katılımcılardan detaylar

-AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı'nın konuşması



( ORDU ) ORDU



- AK Parti Genel Merkezi tarafından organize edilen ‘Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu' Ordu’da yapıldı. AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşler Başkanlığı'nın 81 ilde düzenlediği ‘Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu'nun 63’üncüsü Ordu’da yapıldı. Programın açılışını yapan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, bu kapsamda şimdiye kadar 60’ın üzerinde ilin tamamlandığını, geriye kalan illerin ise nisan ayı sonuna kadar bitirileceğini söyledi.



15 yıldır iktidarda olduklarını aktaran Fındıklı, bu süre içerinde önemli gelişmeler sarf ederek, Türkiye’yi bulunduğu yerden 3 kat daha yukarıya taşıdıklarına dikkat çekti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Batılı ülkelerin Türkiye hakkındaki olumsuz yorumlarına rağmen, 2017 yılında, 7,4 büyüme oranı ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen ülke olduğundan bahseden Fındıklı, son 5 yılda dünyadaki en büyük 10 yatırımın 6’sının Türkiye’de gerçekleştiğine dikkat çekti. “Çalışmanın amacı Ordu’nun geleceği ile alakalı” AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, çalışmaların tamamen Ordu’nun geleceği hakkında olduğuna dikkat çekerek, “2019 yılında artık Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçiyoruz. Budan sonra bakanlar artık bürokratlardan olacak veya siyaset dışından kişilerden olacak. Dolayısı ile şehrin siyaset yönünden muhatabı il başkanı, belediye başkanı ve Cumhurbaşkanımız olacak. Biz yaptığımız tüm bu çalışmayı derleyip toparladıktan sonra Cumhurbaşkanımıza teslime edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminde artık Ordu’yu sizin arzularınız ve istekleriniz doğrultusunda Cumhurbaşkanını elinin altında olacak ve buradaki beklentiler doğrultusunda da talimat verecek, onu da 6 ayda bir yenilemek sureti ile bu projeleri bizzat takip edecek. Gelecekte yeni oluşacak yönetim sisteminde Ordu ile ilgili temel taşlarını tespit edecek. Onun için burada biz bu çalışmaları tamamlıyoruz. Arada yapılması gereken işler ve eksikleri il il tespit ediyor ve cumhurbaşkanımıza rapor halinde teslim ediyoruz” dedi.

Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Formu’na, belediye başkanları, iş çevreleri, sektör temsilcileri ve ilgililer katıldı.



