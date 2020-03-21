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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ordu'da sağlıkçılar koronavirüsle mücadelede 14 kurala dikkat çekti

Ordu'da sağlıkçılar koronavirüsle mücadelede 14 kurala dikkat çekti

- Ordu 'daki sağlık çalışanlarının hazırladığı videoORDU (AA) - Ordu 'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı videolu mesaj verdi.İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik 14 kurala dikkat çekmek için video hazırladı."Koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural" başlıklı video, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Kerem Dost Bilmez'in, "Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken, dikkate almamız gereken bazı önlemler var. Sorun küresel, mücadele ulusal. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural." sözüyle başlıyor. Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Atila Gürgen, başhekim yardımcıları, doktor, hemşire ve ebenin de yer aldığı çok sayıda sağlık personele görüntüde, vatandaşın alması gereken önemli kuralları anlattı.Sağlıkçılar, vatandaşları kurallara uymaya ve acil durumlar haricinde evlerinde kalmaya davet etti.Video, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Benin Sosyal Medya Koronavirüs Sağlık Çalışanları 

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