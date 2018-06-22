Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Ordu'da sağanak etkili oldu

Ordu'da sağanak etkili oldu

- - Gölköy - Yağışın etkili olduğu alanlardan detaylar - Gölköy ilçesindeki sağanak sebebiyle bazı evlerin bodrumu ile iş yerlerini su bastı, bazı yollarda heyelan meydana geldiORDU (AA) - Ordu 'nun Gölköy ilçesinde etkili olan sağanak yüzünden bazı evlerin bodrumu ile iş yerlerini su bastı.İlçede akşam saatlerinde başlayıp yaklaşık iki saat süren sağanağın ardından bazı binaların bodrum katları ile iş yerlerine su doldu.Bazı mahalle yollarında heyelanlar yaşanan sağanak, tarım arazilerine de zarar verdi.Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle ilçedeki bazı binaların bodrum katlarıyla bazı iş yerlerini su bastığını söyledi.

Sağanağın şiddetini artırmasıyla Gölköy - Aybastı karayolunun heyelan nedeniyle kapandığını aktaran Mert, ekiplerin yolu açması için çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.
Mert, tüm ekiplerin sağanaktan olumsuz etkilenen bölgelerde çalışma yürüttüğünü aktararak, "Maalesef bir hafta içerisinde ilçemiz ikinci sefer sağanağa maruz kaldı. İlk sağanağın yaralarını saramadan ikincisine yakalandık. İnşallah belediye ve ilçe sakinleri bunun üstesinden gelecektir." dedi.

Tarım Akalan Muhabir Allah 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı