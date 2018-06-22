Ordu'da sağanak etkili oldu

- - Gölköy - Yağışın etkili olduğu alanlardan detaylar - Gölköy ilçesindeki sağanak sebebiyle bazı evlerin bodrumu ile iş yerlerini su bastı, bazı yollarda heyelan meydana geldiORDU (AA) - Ordu 'nun Gölköy ilçesinde etkili olan sağanak yüzünden bazı evlerin bodrumu ile iş yerlerini su bastı.İlçede akşam saatlerinde başlayıp yaklaşık iki saat süren sağanağın ardından bazı binaların bodrum katları ile iş yerlerine su doldu.Bazı mahalle yollarında heyelanlar yaşanan sağanak, tarım arazilerine de zarar verdi.Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle ilçedeki bazı binaların bodrum katlarıyla bazı iş yerlerini su bastığını söyledi.
Sağanağın şiddetini artırmasıyla Gölköy - Aybastı karayolunun heyelan nedeniyle kapandığını aktaran Mert, ekiplerin yolu açması için çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Mert, tüm ekiplerin sağanaktan olumsuz etkilenen bölgelerde çalışma yürüttüğünü aktararak, "Maalesef bir hafta içerisinde ilçemiz ikinci sefer sağanağa maruz kaldı. İlk sağanağın yaralarını saramadan ikincisine yakalandık. İnşallah belediye ve ilçe sakinleri bunun üstesinden gelecektir." dedi.