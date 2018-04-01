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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Ordu'da otomobilin çarptığı adam ağır yaralandı

Ordu'da otomobilin çarptığı adam ağır yaralandı

- - Kaza yerinden detay görüntüler - Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalede bulunmasıOtomobilin çarptığı adam ağır yaralandıORDU (AA) - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Esra Küçük yönetimindeki 52 HH 925 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir adama çarptı.Ağır yaralanan yaya için sağlık ekiplerinden yardım istendi.112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yayanın beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, sürücüyü gözaltına alarak yaralanın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.Öte yandan bir polis, olay yerinde fotoğraf ve görüntü almak isteyen gazetecilerin görevlerini yapmalarına engel olmak istedi. Kısa süreli yaşanan gerginlik olay yerindeki diğer polis memurlarının araya girmesiyle büyümeden son buldu.

Polis Beyin Kanaması Memur Sağlık Ekipleri 

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