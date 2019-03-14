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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ordu’da otomobil ırmağa uçtu: 1 ölü, 1 kayıp İzle

Ordu’da otomobil ırmağa uçtu: 1 ölü, 1 kayıp İzle

Olay yerinden görüntüler

-ekiplerin çalışmalarından görüntüler
-detaylar
-ölen şahsın fotoğrafı

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir otomobil Melet Irmağı'na uçtu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ırmakta kayboldu. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 52 AAY 90 plakalı otomobil 100 metrelik şarampole devrilerek Melet Irmağı'na uçtu. Olayda Serkan Süme adlı genç araç içinde can verirken, bir kişi ırmağa düştü. Irmağa düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
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