Ordu'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı

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( ORDU ) ORDU



- Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin fındık bahçesine yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sunay A. yönetimindeki 52 HK 101 plakalı otomobil Karakiraz Mahallesi Maraşlıoğlu semti Melet Irmağı bağlantı yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle fındık bahçesine yuvarlandı. Araçta bulunan Aziz A., Tenzile A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

