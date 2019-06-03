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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ordu'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı

Ordu'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı

Kazada yaralan kişinin ambulansa alınması detay

-Kaza genel görüntü detay
-Araçtan genel görüntü detay

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin fındık bahçesine yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sunay A. yönetimindeki 52 HK 101 plakalı otomobil Karakiraz Mahallesi Maraşlıoğlu semti Melet Irmağı bağlantı yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle fındık bahçesine yuvarlandı. Araçta bulunan Aziz A., Tenzile A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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