Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ordu'da Nisan ayında karla mücadele çalışmaları havadan görüntülendi

Ordu'da Nisan ayında karla mücadele çalışmaları havadan görüntülendi

Karla kaplı yolları iş makinesi açma detay

İş Makinesi Hatıra Fotoğrafı Karla Mücadele 

-Vatandaşların kar açma çalışmalarını izlemesi detay
-Havadan dronla kar açma çalışmaları detay
-Vatandaşlarla röp.

( ORDU - ÖZEL - HD)- Kar kalınlığı 5 metreyi bulan bölgede yollar iş makineleri ile açılıyor ORDU

- Ordu'nun yaylalarında Nisan ayında yapılan karla mücadele çalışması doğuyu aratmıyor. Kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulan bölgede beyaz engel iş makineleri ile aşılıyor. Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda karla kapalı yayla yolları yaylacıların obalarına, evlerine ulaşması için Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılıyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Çambaşı Yaylası'nda çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, havaların ısınması ve baharın gelmesiyle birlikte Çambaşı Yaylası'na yaylacıların gelmeye başladığını söyledi.

Çambaşı Yaylası'nın oba yollarının Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldığını belirten Başkan Kaya, “Yaylacılarımız baharla birlikte yaylaya gelmeye başladılar. Karla kapalı yolları Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizce yaylacıların evlerine, yaylalarına ulaşması için açma çalışmaları yapılıyor” dedi.
Vatandaşlar ise sürdürülen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.
İlgili Foto Galeriler
MİTten Gabonda Büyük OperasyonMİTten Gabonda Büyük Operasyon
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı