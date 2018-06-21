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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ordu’da Murat Boz izdihamı İzle

Ordu’da Murat Boz izdihamı İzle

Kalabalıktan drone görüntüsü

Kalaba Alabalık Forma Şili Miting Alanı 

-Murat Boz sahne detayları
-Enver Yılmaz'ın konuşması ve çiçek vermesi
-Murat Boz sahne detayları

( ORDU )- Murat Boz Ordu’da 60 bin kişilik miting alanında 40 bin kişiye konser verdi ORDU

- Popüler müziğin ünlü isimlerinden Murat Boz’un Ordu’da verdiği konserde izdiham yaşandı. Ordu Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘Yaza Merhaba’ etkinlikleri kapsamında Ordu’ya gelen Murat Boz, Ordululardan büyük ilgi gördü. Ordu Büyükşehir Belediyesinin yeni düzenlediği 60 bin kişilik konser ve miting alanını dolduran 40 bini aşkın insan Murat Boz’u dinlemek için izdiham oluşturdu. Konserde son çıkardığı albümden parçaları seslendiren Murat Boz, kalabalığı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Murat Boz, alanı dolduran binlerce hayranına iki saati aşkın bir süre boyunca unutulmaz bir gece yaşattı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bundan sonra her ay bir açılış yapacaklarını ve her açılışta ünlü sanatçıların konser vereceği müjdesini verdi.
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