Ordu'da kardeşi tarafından kazara vurulan Ebru Kara toprağa verildi Haberi

-Tabut arkasından babanın bakışı

-İnkur mahalle muhtarı Selim Yanık röpörtaj



( ORDU ) ORDU



- Ordu'da iki gün önce kardeşi tarafından kazara vurulan Ebru Kara toprağa verildi.

Ordu'nun Ünye ilçesi İnkur Mahallesi Fevzi çakmak mevkisinde iki gün önce okuldan eve gelen kardeşlerden 11 yaşındaki S.K , ablası odada ders çalışırken babasına ait olan silahla ablası Ebru Kara (12)'yı yanlışlıkla vurdu. silah sesini duyan anne odada korkunç manzara ile karşılaşmıştı. Otopsi sonrasında evine getirilen Ebru Kara bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesine Ebru Kara'nın öğretmenleri de katılırken duygulu anlar yaşandı. İnkur Mahalle Muhtarı Selim Yanık "Bu elim kaza bir kez daha göstermiştir ki silah konusunda çok daha hassas olmalıyız. Ehil kişiler haricinde silah bulunmaması, eğer silah varsa da çocukların erişemeyeceği bir yerlerde olması gerekir. Bu bizim başımıza geldi başka ailelerin başına gelmesin" dedi.

Ebru Kara, cenaze öğle namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

