Ordu'da kanalizasyonlar kameralarla izleniyor



- Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), yer altında altyapıyı kontrol etmek için özel sistemlerle donatılmış yer altı kameralarını kullanıyor. 120 metre uzaklığa gidebilen kameralar sayesinde ekipler arızanın ne olduğu anlık belirleyerek soruna kısa sürede müdahale edilebiliyor. Yerin metrelerce altında bulunan kanalizasyon altyapı hatlarını yer altı kameraları sayesinde kontrol edebilen ekipler, asfalt ve kaldırım gibi yer üstü yapılarını kazmadan 120 metre uzağa gidebilen kameralar sayesinde daha hızlı ve sağlıklı çalışıyor. Sistemi yerinde uygulayarak sorunu hızla gideren ekipler, araç ve ekipman envanterine yeni kattığı kamera sayesinde Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen kanalizasyon arızasının nedenini yer altı kamerası sayesinde tespit ederek arızayı onardı.

