Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Ordu’da kadın plajlarında sezon açıldı

Ordu’da kadın plajlarında sezon açıldı

Kadınlar plajından detay

( ORDU ) ORDU

Rekor Yaz Mevsimi 


- Ordu Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyeciliğin gereği olarak 2015 yılında hizmete açtığı ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kadınlar plajları 2018 yaz sezonunu açtı. Plajlar, haftanın yedi günü 10.30-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. ORBEL A.Ş. tarafından işletilen Perşembe, Ünye ve Fatsa Kadınlar Plajları, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını vatandaşlara açtı. Geçen yıllarda rekor seviyede ilgi gören kadınlar plajlarının bu yaz sezonunun da gözdesi olması bekleniyor. 10.30-19.00 saatleri arasında hizmet verecek 18 Eylül’e kadar açık olacak kadınlar plajları, haftanın yedi günü 10.30-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Giriş ücretinin kişi başı 2 TL olacağı plajlardan 0-10 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak faydalanırken, aileleriyle birlikte gelen 0-7 yaş arasındaki erkek çocukları da plajlara giriş yapabilecek. Plajlarda her türlü imkân var Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı kısa sürede tamamlanan ve yoğun ilgi gören kadınlar plajları, sıradan bir kumsal olmanın ötesinde insanların uzun süre vakit geçirebileceği bir rekreasyon alanı olarak hizmet veriyor. İçerisinde yürüyüş yolları, soyunma kabini, tuvalet, ilk yardım ve su kazalarını engelleme hizmeti, güvenlik hizmeti, güvenlik bandı, çocuk bakım odası ve mescit bulunan kadınlar plajlarında bir de büfe yer alıyor. Plajlar sosyal devletin gereği Kadınlar plajlarının sezonu açmasıyla ilgili açıklamada bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Sosyal belediyeciliğin gereği olarak kadınlarımızın rahatça denize girebilmesi amacıyla hizmete aldığımız kadınlar plajlarımız, geçen yaz mevsimi vatandaşlardan büyük talep görerek toplam 50 bin kişiyi ağırladı. Kadınlar plajlarıyla ilgili toplumun değişik kesimlerinden çok olumlu tepkiler aldık ve birçok vatandaşımız bizlere özel olarak teşekkürlerini iletti. Bu sene daha fazla kişinin bu hizmetten faydalanacağını düşünüyorum” dedi.
(MAK-SLH-Y)
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı