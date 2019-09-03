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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Ordu'da ırmak kenarına dökülen balıklarla ilgili inceleme

Ordu'da ırmak kenarına dökülen balıklarla ilgili inceleme

- Olay yerinden görüntüler - Melet Irmağı kenarına dökülen balıklardan görüntüler - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altınordu ilçesindeki ırmak kenarına dökülen 20 kasa istavritle ilgili inceleme başlattıORDU (AA) - Ordu 'da ırmak kenarına dökülen 20 kasa istavritle ilgili inceleme başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Melet Irmağı kenarına istavrit döküldüğünü fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye gelerek 20 kasa olduğu belirlenen balıkları inceledi.Yetkililer balıkların kim ya da kimler tarafından döküldüğünü belirlemek üzere çalışma başlattı.İncelemenin ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin, çevreye kötü koku yayan istavritleri kaldıracağı öğrenildi.

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