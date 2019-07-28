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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Ordu'da inanılmaz görüntü...Koltuk takımının otomobil üzerinde böyle taşıdılar

Ordu'da inanılmaz görüntü...Koltuk takımının otomobil üzerinde böyle taşıdılar

Otomobil ve üzerindeki koltukta yolculuk

( ORDU ) ORDU

Koltuk Takımı 


- Ordu'nun Ünye ilçesinde trafikte yolda ilerleyen aracı görenler cep telefonlarına sarıldı. İlginç olay, İlçenin Gölevi Mahallesi Ordu- Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünye'den seyir haline Samsun istikametine giden araç sürücüsü trafiği tehlikeye atarak koltuk takımını aracın arkasında duracak şekilde yolculuk etti. Uzun bir süre cep telefonlarıyla çekmek isteyen vatandaşlar sürücünün umursamazlığını çekerek trafikte ilk defa şaşırdıklarını söyledi.

Araç sürücüsünün ise seyir halinde hangi şehre gittiği ise henüz bilinmiyor.
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