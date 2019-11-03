Ordu’da heyelan...Yol seviyesinden 1,5 metre aşağıya doğru heyelan oluştu

-iş yeri sahibi konuşma



( ORDU ) ORDU



- Ordu’nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde heyelan nedeniyle bir iş yeri yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Yalıköy Mahallesi Kuştepe mevkiinde Ahmet Memiş’e ait et lokantasında yaklaşık 1.5 metrelik toprak kayması oluştu. İş yeri kullanılmaz hale gelirken, sahil tarafında ilk kez böyle bir toprak kaymasının yaşandığı öğrenildi. Bina kolonlarında ve yol hizasından 1,5 metre deniz seviyesine doğru toprak kayması yaşanırken son iki gündür aşırı yağan yağmurlar sonucunda heyelanın meydana geldiği belirtildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken iş yeri sahibi Ahmet Memiş ise akşam iş yerini kapatıp eve gittik, sabah geldiğimizde bu manzara ile karşılaştık ciddi anlamda maddi zararım var” dedi.

Yıllardır aynı bölgede et lokantası işlettiğini söyleyen iş yeri sahibi Ahmet Memiş, “Sabah iş yerime geldiğimde binanın çöktüğünü fark ettim. Etrafa bir baktım yaklaşık 1,5 metre toprak yarılması olmuş. Heyelan olmuş ve eşyalarımızı dikkatli bir şekilde işyerimden çıkardık. 11 yıldır aynı yerde esnaflık yapıyorum. Kış ortasında işyerimizi kaybettik ve yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bu bölgede ufak tefek heyelanlar oluyordu ama bu çap büyüklükte ilk defa oldu. Denize doğru yine birkaç yerde toprak kaymaları var. Şuan için mağdur bir durumda beklemedeyiz” diye konuştu.





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