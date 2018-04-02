Ordu'da feci kaza: 4 yaralı

-Olay yerinden detaylar

-Hurdaya dönen araçlardan detaylar

-Tır'ın vinç yardımıyla kurtarılmaya çalışılması

-Yolda temizlik çalışmaları



( ORDU )- 2 tır, 1 otomobil ve 1 pikap hurdaya döndü ORDU



- Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen feci kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 AD 1382 çekici plakalı tır ile 61 K 10937 dorse plakalı tır çarpıştı. 2 tırın çarpışması sonucu, 52 AH 033 plakalı bir otomobil ve bir pikap kazanın ortasında kalarak sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Hurdaya dönen araçlardan çıkartılan sürücüler, şehirdeki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen araçlar ise çekici ve vinç vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Belediye temizlik ekipleri de yola saçılan parçaları temizledi. Kazada, can kaybının yaşanmaması teselli olurken, polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

